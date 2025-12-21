كندة علوش عن مرضها: "الناس مش ناقصة هموم مش عايزة ازود عليهم"

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة ببرنامج "عندك وقت" مع الإعلامية عبلة، الذي يعرض السبت الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.

وقالت كندة علوش عن رفضها الحديث عن ظروف مرضها: "أنا شخصيا وأنا تعبانة محبش اتكلم عن مرضي الناس فيها اللي مكفيها انا مش ضروري ازود على الناس هموم".

وأضافت: "من باب الاحساس بالناس أنا بحب لما اظهر للناس ببهجة أنزل صورة مبهجة لا هي فيها دراما ولا حاجة تقهر الناس هما مش ناقصين هموم".

وأن أكثر شيء يخيف كندة علوش، أوضحت: "بخاف من اني افقد حد بحبه جدا دا رعب بالنسبالي، ماكنتش بخاف على نفسي بقيت أخاف على نفسي عشان الأولاد غصب عني، لو قاعدة في العربية وعمرو بيجري بترعب عشان الاولاد بخاف عليهم وأهلي معنديش خوف مرضي".

وتشارك كندة علوش ضيفة شرف، في فيلم "الست لما" بطولة النجوم يسرا وياسمين رئيس ودرة ومحمود البزاوي والعديد من النجوم ويخرجه خالد أبو غريب وينتجه محمد ورنا السبكي.

