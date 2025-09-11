ما خطورة إصابة كبار السن بالإنفلونزا؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من الصين عن السبب الذي يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بعدوى الإنفلونزا الشديدة.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات بروتين "أبوليبوبروتين د" (ApoD) في الجسم يرتبط بتقدم العمر، وهذا الخيار يركز على العلاقة المباشرة بين البروتين والعمر.

كما يؤدي ارتفاع مستوياته في رئة كبار السن إلى إضعاف استجابة الجهاز المناعي ضد الفيروسات وتلف واسع في أنسجة الرئة، ما يزيد من شدة العدوى.

وأوضح الباحثون أن ApoD يساعد على تنشيط الإنترفيرونات من النوع الأول، وهي جزيئات أساسية لمقاومة الفيروسات.

وأيضا يسبب انهيارا واسعا في الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة وتحفيز الاستجابة المناعية، ما يسمح بتكاثر الفيروس وتفاقم الأعراض، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وتعد الشيخوخة عاملا رئيسيا لزيادة خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، لذا يجب تلقي العلاج المناسب.

ويرجح الباحثون أن استهداف بروتين ApoD بعلاجات مثبطة قد يسهم في تخفيف حدة الإنفلونزا لدى كبار السن وتقليل معدلات المرض والوفيات.

