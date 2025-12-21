مباريات الأمس
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025.. تعرف على طريقة الاستقبال

كتب : محمد خيري

11:35 ص 21/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 9 صورة
    بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
  • عرض 9 صورة
    كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 9 صورة
    المغرب تستعد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 9 صورة
    كأس الأمم الإفريقية 2025
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن يحضر نهائي كأس الأمم الإفريقية (2)
  • عرض 9 صورة
    كأس الأمم الإفريقية
  • عرض 9 صورة
    كأس الأمم الإفريقية

أعلنت قناة مفتوحة نقل جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينها منتخب مصر.

وتحظى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة مع مشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الأفريقية، في نسخة مرتقبة تشهد منافسة قوية على اللقب القاري.

قناة مجانية تنقل كأس الأمم الأفريقية 2025

وفي ظل اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، أكدت قناة RTS1 Sénégal السنغالية حصولها على حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة، بما يشمل مواجهات المنتخب المصري.

تردد قناة RTS1 Sénégal الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025:

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

خطوات استقبال قناة RTS1 Sénégal على جهاز الاستقبال:

الدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالبحث عن القنوات.

اختيار القمر الصناعي Eutelsat 9B.

إدخال بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بشكل صحيح.

بدء عملية البحث ثم حفظ القناة.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

