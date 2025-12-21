مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

"كل ما تريد معرفته حفل ومباراة".. موعد انطلاقة كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد خيري

10:25 ص 21/12/2025
    كأس الأمم الأفريقية 2025
    كأس الأمم الأفريقية
    كأس الأمم الإفريقية 2025
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب الثاني
    منتخب المغرب

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رسميًا اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، في المملكة المغربية، التي تستضيف الحدث الكروي الأبرز في القارة الأفريقية، بمشاركة 24 منتخبًا.

موعد حفل الافتتاح

ويشهد اليوم الأحد الافتتاحي إقامة حفل الافتتاح، في الثامنة مساء يعقبه لقاء المباراة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات، في أجواء جماهيرية مرتقبة واهتمام إعلامي واسع من داخل القارة وخارجها.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، حيث يتنافس المنتخبات المشاركة على التتويج باللقب القاري، في نسخة يُتوقع أن تشهد مستويات فنية عالية، في ظل جاهزية الملاعب والبنية التحتية التي وفرتها الدولة المستضيفة.

وتعد هذه النسخة من البطولة واحدة من أكثر النسخ ترقبًا، نظرًا لتقارب المستويات بين المنتخبات، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية.

كأس الأمم الأفريقية المغرب حفل الافتتاح منتخب المغرب منتخب جزر القمر كأس الأمم الأفريقية 2025

