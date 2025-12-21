إعلان

التريلا عجنت الميكروباص.. مصرع 3 وإصابة 18 في حادث مروع بالبحيرة - صور

كتب : أحمد نصرة

11:40 ص 21/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم (2)
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 18 آخرون اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص، على الطريق الصحراوي،أمام مدخل مدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود حالات وفاة ومصابين، وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة تريلا بسيارة ميكروباص أجرة قادمة من محافظة المنوفية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص مجهولي الهوية، وإصابة كل من: علي محمد الشافعي، 19 عامًا، شهد محمد عبد الستار، 16 عامًا، جنة محمد أحمد، 14 عامًا، أمينة عبد الراضي عمر، 14 عامًا، شروق قدري حسن، 20 عامًا، ملك جمال عبد العزيز، 16 عامًا، نور رمضان الضمادي، 17 عامًا، نرمين سمير سعد، 29 عامًا، رمضان أشرف بيومي، 18 عامًا.

كما أصيب كل من: عبد الجليل أحمد عبد الجليل، 18 عامًا، نعمة إبراهيم سعد، 17 عامًا، هاجر قدري حسن، 19 عامًا، نداء أحمد محمد، 15 عامًا، شروق رضا جمعة، 19 عامًا، أمينة صبحي متولي، 27 عامًا، و 3 أشخاص مجهولي الهوية، وجميعهم من محافظة المنوفية.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم البحيرة الميكروباص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية