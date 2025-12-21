التريلا عجنت الميكروباص.. مصرع 3 وإصابة 18 في حادث مروع بالبحيرة - صور

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 18 آخرون اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص، على الطريق الصحراوي،أمام مدخل مدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود حالات وفاة ومصابين، وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة تريلا بسيارة ميكروباص أجرة قادمة من محافظة المنوفية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص مجهولي الهوية، وإصابة كل من: علي محمد الشافعي، 19 عامًا، شهد محمد عبد الستار، 16 عامًا، جنة محمد أحمد، 14 عامًا، أمينة عبد الراضي عمر، 14 عامًا، شروق قدري حسن، 20 عامًا، ملك جمال عبد العزيز، 16 عامًا، نور رمضان الضمادي، 17 عامًا، نرمين سمير سعد، 29 عامًا، رمضان أشرف بيومي، 18 عامًا.

كما أصيب كل من: عبد الجليل أحمد عبد الجليل، 18 عامًا، نعمة إبراهيم سعد، 17 عامًا، هاجر قدري حسن، 19 عامًا، نداء أحمد محمد، 15 عامًا، شروق رضا جمعة، 19 عامًا، أمينة صبحي متولي، 27 عامًا، و 3 أشخاص مجهولي الهوية، وجميعهم من محافظة المنوفية.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.