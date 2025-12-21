إعلان

كيف يساعد عصير البنجر في تعزيز صحة كبار السن واللياقة البدنية؟

كتب : شيماء مرسي

11:00 ص 21/12/2025

صورة تعبيرية

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لودز الطبية في بولندا أن الأطعمة الغنية بالنترات الطبيعية مثل عصير البنجر قد تسهم في دعم اللياقة البدنية ومحاربة الشيخوخة.

وأشارت الدراسة إلى أن عصير البنجر يحسن قدرة الجسم على التحمل وكفاءة العضلات ويسرع التعافي بعد التمارين، خصوصا لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.

ويحتوي البنجر على أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى العضلات وتقليل احتياج الأنسجة للأكسجين أثناء النشاط البدني، وفقا لـ "لينتا رو".

ونتيجة لذلك، ينخفض الشعور بالإجهاد وتتحسن كفاءة الحركة، وهو تأثير مهم بشكل خاص للأشخاص في مرحلة البلوغ وكبار السن، حيث تتناقص الاحتياطيات البدنية تدريجيا مع التقدم في العمر.

كما إن عصير البنجر يحسن الانتباه وسرعة رد الفعل والذاكرة ويدعم وظائف الدماغ.

عصير البنجر فوائد عصير البنجر عصير البنجر واللياقة البدنية

