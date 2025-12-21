أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لودز الطبية في بولندا أن الأطعمة الغنية بالنترات الطبيعية مثل عصير البنجر قد تسهم في دعم اللياقة البدنية ومحاربة الشيخوخة.

وأشارت الدراسة إلى أن عصير البنجر يحسن قدرة الجسم على التحمل وكفاءة العضلات ويسرع التعافي بعد التمارين، خصوصا لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.

ويحتوي البنجر على أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى العضلات وتقليل احتياج الأنسجة للأكسجين أثناء النشاط البدني، وفقا لـ "لينتا رو".

ونتيجة لذلك، ينخفض الشعور بالإجهاد وتتحسن كفاءة الحركة، وهو تأثير مهم بشكل خاص للأشخاص في مرحلة البلوغ وكبار السن، حيث تتناقص الاحتياطيات البدنية تدريجيا مع التقدم في العمر.

كما إن عصير البنجر يحسن الانتباه وسرعة رد الفعل والذاكرة ويدعم وظائف الدماغ.

اقرأ أيضا:

ما سر الشعور بالدوار خلال ركوب الموصلات؟.. ونصائح للتخلص منها

بعد الاختناق الجماعي.. كيف تحمي أسرتك من غاز المدفأة؟

مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

حماية العظام بعد منتصف العمر.. خطوات بسيطة لكنها فعالة

علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها