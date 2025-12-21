مباريات الأمس
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد عبد الهادي

11:02 ص 21/12/2025
تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في المغرب من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وتنطلق أولى مباريات النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة منتخب المغرب "مستضيف البطولة"، مع منتخب جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الأولي لأمم أفريقيا كالتالي:

مواعيد مباريات الأحد ٢١ ديسمبر

منتخب المغرب ضد جزر القمر الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الإثنين ٢٢ ديسمبر

مالي ضد زامبيا الساعة ٤ عصرًا بتوقيت القاهرة.

جنوب إفريقيا ضد أنجولا الساعة ٧ مساءًا بتوقيت القاهرة.

مصر ضد زيمبابوي الساعة ١٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الثلاثاء ٢٣ ديسمبر

الكونغو الديمقراطية ضد بنين الساعة ٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد بوتسوانا الساعة ٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد تنزانيا الساعة ٧:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

تونس ضد أوغندا الساعة ١٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأربعاء ٢٤ ديسمبر

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية الساعة ٢:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر ضد السودان الساعة ٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.

ساحل العاج ضد موزمبيق الساعة ٧:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون ضد الجابون الساعة ١٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية مواعيد الجولة الأولي من أمم أفريقيا الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية

