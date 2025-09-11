دراسة: حمية الكيتو تخفف أعراض الاكتئاب لدى الشباب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو عن وجود علاقة محتملة بين نظام الكيتو الغذائي وتحسن أعراض الاكتئاب، خاصة لدى الشباب.

وأشارت الدراسة أن هذا النظام قد يسهم في تحسين الصحة النفسية من خلال تصحيح مشكلات التمثيل الغذائي التي تؤثر على وظائف الدماغ.

وازدادت صحة الطلاب العامة بنحو 3 أضعاف، وتحسن أداؤهم في العديد من المهام المعرفية، كما فقد جميع المشاركين باستثناء واحد وزنهم.

وكان الطلاب الـ 16 الذين أكملوا التجربة التجريبية يتلقون أدوية أو استشارات نفسية أو كليهما لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد قبل بدء اتباع نظام كيتو الغذائي، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ووجدت الدراسة انخفاض درجات الاكتئاب المبلغ عنها ذاتيا بنسبة 37% بحلول الأسبوع الثاني، ووصلت إلى 69% من التحسن في الأسابيع 10-12.

وأظهرت الدراسة أن تحقيق الحالة الكيتونية الغذائية قد يكون علاجا إضافيا مهما للاكتئاب، مما يبرز الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية أكبر.

ولم تتضمن الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية أوهايو، مجموعة ضابطة غير متبعة لنظام الكيتو للمقارنة.

وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن الأدوية والاستشارات النفسية تقلل من أعراض الاكتئاب بنحو 50% خلال فترة زمنية مماثلة.

