6 علامات يومية تدل على أن القلب يعمل بشكل جيد

كتب : أسماء مرسي

12:00 م 30/12/2025

تعبيرية

يمكن مراقبة صحة القلب من خلال علامات يومية بسيطة، دون الحاجة للخضوع لفحوصات طبية معقدة.

وفقا لموقع "Times of India"، هناك مجموعة من العلامات اليومية التي تدل على قدرة القلب على العمل بكفاءة وضخ الدم بشكل سليم إلى جميع أنحاء الجسم.

معدل ضربات القلب أثناء الراحة

إذا كان معدل النبض أثناء الراحة بين 60 و80 نبضة في الدقيقة، فهذا يعني أن القلب يضخ الدم بكفاءة دون إجهاد إضافي، أما ارتفاع النبض المستمر أو عدم انتظامه، يستدعي استشارة طبيب متخصص.

القدرة على صعود السلالم بسهولة

اختبار صعود طابق من السلالم مؤشرا عمليا على اللياقة القلبية الوعائية، إذا استطاع الشخص الصعود دون لهاث شديد أو ضيق في الصدر، هذا يعكس تدفق الدم الجيد ووصول الأكسجين إلى العضلات، صعوبة التنفس أو ثقل الصدر تتطلب استشارة فورية.

ضغط الدم تحت السيطرة

ضغط الدم المثالي هو حوالي 120/80 ملم زئبقي، ارتفاعه المزمن يلحق ضررا صامتا بالأوعية الدموية ويزيد خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذا يُنصح بقياس ضغط الدم بانتظام والانتباه لأي تغيرات مفاجئة.

النوم الجيد والاستيقاظ بنشاط

النوم المنتظم يعكس حصول القلب على الأكسجين الكافي، أما النوم المتقطع أو الشخير العالي أو اللهاث أثناء الليل يشير إلى مشكلات في القلب أو انقطاع النفس النومي، الذي يعد عامل خطر مهم.

مستويات الطاقة اليومية

القلب السليم يضمن تدفق الأكسجين والمغذيات للجسم، ما يحافظ على مستويات طاقة مستقرة، التعب المفاجئ أو بعد مجهود بسيط يكون علامة على ضعف وظائف القلب.

مستويات الكوليسترول والسكر الطبيعية

ارتفاع الكوليسترول أو السكر في الدم يزيد الضغط على الشرايين ويؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

صحة القلب علامات صحة القلب معدل ضربات القلب

