يشكل فيتامين أ عنصرا أساسيا لصحة العين، والجهاز المناعي، والنمو الخلوي، فضلا عن دعم وظائف القلب والرئتين.

والحصول عليه من مصادر طبيعية متنوعة أفضل طريقة لتلبية الاحتياجات اليومية دون مخاطر الإفراط.

الكبد المصدر الأعلى لفيتامين أ

كبد البقر أو الدجاج المصدر الأغنى بفيتامين A، إذ تحتوي وجبة واحدة 85 جراما على أكثر من 6,500 ميكروجرام، أي ما يفوق الاحتياج اليومي بعدة أضعاف، كما يوفر البروتين والحديد وفيتامينات B، لكنه يتطلب الحذر من الإفراط في تناوله، بسبب خطر التسمم بالفيتامين عند الاستهلاك المتكرر.

قرع العسل

كوب مطبوخ يحتوي على أكثر من 1,100 ميكروجرام، ويتميز بالألياف ومضادات الأكسدة.

السبانخ

توفر حوالي 940 ميكروجرام في الكوب الواحد، مع فوائد للقلب وضغط الدم.

الجزر المطبوخ

غني بالبيتا كاروتين الذي يحوّله الجسم إلى فيتامين أ، ويتفوق على البطاطا الحلوة في بعض الحصص.

التونة

تجمع بين فيتامين أ وأحماض أوميجا-3 الداعمة لصحة القلب.

زيت كبد الحوت

من أعلى المصادر تركيزا، وينصح بتناوله تحت إشراف طبي.

لماذا يعتبر فيتامين أ مهما؟

يسهم فيتامين A في:

دعم صحة العين والرؤية الليلية.

تقوية الجهاز المناعي.

تعزيز نمو الخلايا وصحة الجلد.

دعم وظائف القلب والرئتين.

وتشير المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) إلى أن الاحتياج اليومي الموصى به يبلغ 900 ميكروجرام للرجال و700 ميكروجرام للنساء.

نصائح الخبراء لتناول فيتامين أ

ينصح خبراء التغذية بتنويع مصادر فيتامين أ بين المصادر الحيوانية والنباتية، مع الحرص على الاعتدال، خاصة عند تناول المصادر المركزة مثل الكبد وزيت كبد الحوت.

