ما أسباب سقوط الأشياء من اليد فجأة؟ لن تتوقع

هل تجد صعوبة في الإمساك بالأشياء مصحوبا بتنميل أو وخز في يدك؟ قد يكون هذا مؤشرا على إصابتك بمجموعة متنوعة من الحالات، مثل متلازمة النفق الرسغي، والتهاب المفاصل، والاعتلال العصبي المحيطي وأكياس العقدة العصبية، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday".

كيس العقدة العصبية

الأكياس العقدية هي أكياس مملوءة بالسوائل تتكون عادة على المفصل أو الوتر أو بالقرب منهما.

وتعد الأكياس العقدية أكثر الكتل شيوعا في اليد، وغالبا ما تظهر على ظهر الرسغ، وبالرغم من أنها غير ضارة، إلا أنها قد تضغط أحيانا على الأعصاب، مما قد يسبب ضعفا في العضلات ووخز وألم.

متلازمة النفق الرسغي

تحدث عندما يتورم النفق الرسغي وهو ممر في المعصم أو الأنسجة المحيطة بأوتار العضلات المثنية، وهذا بدوره يضغط على العصب المتوسط، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى ألم ووخز وتنميل في اليد.

وقد تحدث متلازمة النفق الرسغي نتيجة عوامل مختلفة، مثل الاستخدام المتكرر لليد والحمل وبعض الحالات الصحية.

وإلى جانب ضعف اليد، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي: خدر ووخز وألم وحرقان في الأصابع وإحساس يشبه الصدمة ينتشر إلى الأصابع وألم ووخز ينتقل إلى الساعد، وقد يسقط من الشخص أشياء بسبب ضعف اليد وخدرها. وهذا تأثير متأخر لمتلازمة النفق الرسغي.

متلازمة النفق الزندي

تحدث عندما يتهيج العصب الزندي الذي يمر عبر الجزء الداخلي من المرفق أو يلتهب أو يتورم أو ينضغط.

وبالرغم من أن متلازمة النفق الزندي قد تسبب ألم في المرفق، إلا أن معظم أعراضها تظهر في اليد، وقد تشمل الأعراض: ألم في اليد

وتنميل يزداد سوءا عند ثني المرفق وضعف قبضة اليد وصعوبة في تنسيق حركة الأصابع.

التهاب اللقيمة

يحدث نتيجة تلف أوتار الساعد، وهناك نوعان من التهاب اللقيمة وهما: الإنسي والجانبي.

وينشأ التهاب اللقيمة الإنسي نتيجة تلف الأوتار التي تثني المعصم نحو راحة اليد.

أما التهاب اللقيمة الجانبي يحدث نتيجة تلف الأوتار التي تثني المعصم بعيدا عن راحة اليد.

وتشمل بعض الأسباب لعب التنس وحمل الأشياء الثقيلة واستخدام الأدوات اليدوية بكثرة.

انضغاط العصب

يحدث عندما يضغط شيء ما على عصب في الرقبة ويهيجه، وقد ينشأ هذا عن تغيرات في العمود الفقري مع التقدم في السن.

كما يمكن أن يحدث بسبب إصابة مفاجئة تؤدي إلى انزلاق غضروفي، وينشأ الألم عادة في الرقبة ويمتد إلى أسفل الذراع.

وتشمل الأعراض الأخرى وخز في اليد والأصابع وضعف في اليد أو العضلات أو الكتف وضعف الإحساس.

ضمور العضلات

هو فقدان كتلة العضلات الذي يسبب ضعف وفقدان لوظائف العضلات، بما في ذلك قوة اليدين، ويحدث هذا بشكل طبيعي مع التقدم في السن، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي: ضعف التوازن وصعوبة صعود السلالم وضعف القدرة على التحمل وانخفاض حجم العضلات.

