الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني تلعب دورا مهما في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وليس مجرد مصدر للطاقة.

ما هي الحبوب الكاملة؟

تعرف الحبوب الكاملة بأنها الحبوب التي تحتفظ بجميع أجزائها الطبيعية، مثل النخالة والجنين، هذه التركيبة تجعلها غنية بالألياف، والفيتامينات، والمركبات النباتية المضادة للالتهابات.

بعض الحبوب، مثل الشوفان والشعير، تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا-جلوكان، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، تنظيم سكر الدم، تقليل خطر تصلب الشرايين، وفقا لموقع "VerywellHealth".

فوائد الحبوب الكاملة لصحة القلب

تناول الأرز البني والقمح الكامل مرتبط بتحسن مؤشرات صحة القلب وانخفاض ضغط الدم مقارنة بالحبوب المكررة، وتشير الدراسات إلى أن الاعتماد على الحبوب الكاملة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بـ أمراض القلب والسكتات الدماغية على المدى الطويل.

دعم الجهاز الهضمي والميكروبيوم المعوي

تؤدي الحبوب الكاملة دورا مهما في تحسين صحة الأمعاء، الألياف الموجودة في الدخن والحنطة السوداء تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز توازن الميكروبيوم المعوي، ويحسن الهضم، ويقلل الالتهابات المعوية.

كما أن الحنطة السوداء والكينوا خياران ممتازان للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، إذ خاليان منه طبيعيا ويحتويان على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تقلل الالتهاب وتنظم سكر الدم.

يشدد خبراء التغذية على أن تنويع الحبوب الكاملة في النظام الغذائي يمنح الجسم فوائد عديدة، سواء على مستوى صحة القلب، الأمعاء، الوزن، أو التمثيل الغذائي.

كما أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة خطوة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي، ويشكل خط دفاع غذائيا مهما ضد الأمراض المزمنة الشائعة.

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا



