بعد أزمة رنا رئيس.. 15 عاملاً قد يؤدي إلى الإجهاض وأبرز أسبابه وأعراضه

كتبت- شيماء مرسي

تعرضت الفنانة الشابة رنا رئيس لوعكة صحية تمثلت في حدوث نزيف حاد نتيجة الإجهاض.

وفي هذا التقرير، يستعرض “مصراوي” أبرز الأسباب والأعراض والعوامل التي قد تؤدي إلى الإجهاض، وفق ما أورده موقعي Cleveland Clinic وMayo Clinic.

عوامل تؤدي إلى الإجهاض

• العدوى.

• اختلال التوازن الهرموني.

• زرع غير صحيح للبويضة المخصبة في بطانة الرحم.

• إذا كانت الأم أكبر من 35 عامًا تزداد احتمالية التعرض للإجهاض.

• تشوهات الرحم.

• مشكلات عنق الرحم.

• عوامل نمط الحياة مثل التدخين أو شرب الكحول.

• اضطرابات في الجهاز المناعي مثل الذئبة.

• مرض الكلى الحاد.

• أمراض القلب الخِلقية.

• مرض السكري غير المُسيطر عليه.

• أمراض الغدة الدرقية.

• التعرض للإشعاع.

• بعض الأدوية، مثل دواء حب الشباب “أيزوتريتينوين” (Accutane).

• سوء التغذية الحاد.

أسباب الإجهاض

تشير الدراسات إلى أن التشوهات الكروموسومية مسؤولة عن نحو 50% من حالات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى (حتى الأسبوع الثالث عشر) من الحمل.

الكروموسومات هي هياكل صغيرة داخل خلايا الجسم تحمل الجينات التي تحدد الصفات الجسدية للإنسان مثل الجنس، ولون الشعر والعينين، وفصيلة الدم.

وأثناء عملية الإخصاب، حين تلتقي البويضة بالحيوان المنوي، تتحد مجموعتان من الكروموسومات. وإذا كان عدد الكروموسومات في البويضة أو الحيوان المنوي أكثر أو أقل من الطبيعي، يصبح عدد الكروموسومات في الجنين غير طبيعي.

ومع تطور البويضة المخصبة إلى جنين، تنقسم خلاياها عدة مرات، وأي خلل في هذه العملية قد يؤدي إلى الإجهاض. وغالبًا ما تحدث هذه المشكلات الكروموسومية بالصدفة، ولا يُعرف سببها بشكل كامل.

أعراض ما بعد الإجهاض

• بقع دم.

• الشعور بعدم الراحة.

• نزيف حاد.

• الحمى.

• القشعريرة.

• ألم شديد.

العلاج

بعد الإجهاض، يجب إخراج بقايا الحمل من رحم الأم، إذ قد يؤدي وجود أي أنسجة متبقية إلى عدوى أو نزيف أو مضاعفات أخرى.

وفي بعض الحالات، قد يضطر الطبيب إلى إجراء عملية توسيع وكحت خاصة في حال وجود نزيف حاد أو إذا تجاوز الحمل عشرة أسابيع. وخلال هذا الإجراء، يقوم الطبيب بتوسيع عنق الرحم وكشط الأنسجة المتبقية برفق من الرحم.