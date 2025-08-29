5 أسباب تفسر لماذا لا يزداد وزن بعض الأشخاص كغيرهم

كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما لماذا لا يزداد وزن بعض الأشخاص مهما تناولوا من طعام؟، في حين أن آخرين يكتسبون الوزن بسهولة رغم محاولاتهم المستمرة للسيطرة على طعامهم؟

تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع

الأشخاص الذين يلتزمون بالأكل فقط عندما يشعرون بالجوع الجسدي، وليس نتيجة رغبة نفسية، يتمكنون من التحكم بشكل أفضل في كميات الطعام التي يستهلكونها، وفقا لموقعي "livescience" و"cigna".

التوازن الهرموني

التحكم في الجوع يتم من خلال هرمونين رئيسيين، اللبتين الذي يُفرز من الخلايا الدهنية ويعمل على تقليل الشهية، بينما الجريلين يُفرز من المعدة ويزيد الشعور بالجوع.

الأشخاص الذين لديهم حساسية أكبر لهرمون اللبتين أو ينتجون منه كميات أعلى، يشعرون بالشبع بسرعة، ما يساعدهم على التحكم في الوزن بشكل طبيعي.

النوم الجيد

الحصول على 7 ساعات من النوم أو أكثر يوميا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الشهية والوزن، قلة النوم ترفع من مستويات الجريلين وتزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، ما يؤدي إلى تحفيز الشعور بالجوع.

عادات الأكل الذكية

طريقة تناول الطعام لا تقل أهمية عن نوعيته، تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا يمنح الدماغ الوقت الكافي ليشعر بالشبع، ما يقلل من احتمال الإفراط في الأكل.

كذلك، الجلوس أثناء تناول الطعام بدلا من الوقوف أو الأكل أثناء الحركة، يقلل من تناول الوجبات الخفيفة بكثرة أو استهلاك كميات زائدة دون وعي.

الحركة اليومية تنشط عملية التمثيل الغذائي

النشاط البدني لا يقتصر فقط على التمارين الرياضية في صالة الألعاب، بعض الأشخاص يتحركون كثيرا في حياتهم اليومية سواء بالمشي أو الحركة المستمرة، ما يزيد من معدل الأيض الأساسي.

هذا النشاط يعزز من عدد ونشاط الميتوكوندريا في خلايا العضلات، وهي "محطات الطاقة" في الجسم، والتي تحرق مزيدا من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

