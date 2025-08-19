7 علامات تحذيرية تشير إلى مشكلة في كليتيك.. لا تتجاهلها

الكليتان عضوان حيويان يقومان بمهام أساسية للحفاظ على صحتك، بدءًا من تصفية الدم من السموم والفضلات، وصولًا إلى تنظيم ضغط الدم وإنتاج الهرمونات.

عندما تبدأ الكلى في التعرض لمشكلة، فإنها غالبًا ما ترسل إشارات تحذيرية يمكن أن تكون واضحة إذا انتبهت لها تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

إليك 7 علامات واضحة تدل على أن كليتيك قد تكونان في خطر، وفقًا لموقع healthline.

1- تغيرات في عادات التبول

هذه من أوائل وأكثر العلامات شيوعًا، لأن الكلى مسؤولة عن إنتاج البول، انتبه لأي من التغييرات التالية:

زيادة أو نقصان في عدد مرات التبول

قد تلاحظ أنك تتبول أكثر أو أقل من المعتاد، خاصة خلال الليل.

البول الرغوي أو الفقاعات الزائدة

قد يشير هذا إلى وجود البروتين في البول، وهي علامة على تلف الكلى.

البول الداكن أو بلون مختلف (خاصة الأحمر/البني)

قد يدل على وجود دم في البول، أو تركيز عالٍ جدًا من الفضلات.

صعوبة أو ألم عند التبول

قد يكون مؤشرًا على التهاب أو مشكلة في المسالك البولية أو الكلى.

2- التورم (احتباس السوائل)

عندما تتراجع وظيفة الكلى، لا تستطيع التخلص بفاعلية من الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم، وهذا يؤدي إلى تراكم السوائل تحت الجلد، مما يسبب تورمًا ملحوظًا. غالبًا ما يظهر التورم في:

القدمين والكاحلين.

اليدين.

الوجه وحول العينين، خاصة في الصباح.

3- التعب الشديد والإرهاق والخمول

الكلى السليمة تنتج هرمون الإريثروبويتين (EPO)، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين. عند تضرر الكلى، يقل إنتاج هذا الهرمون، مما يؤدي إلى فقر الدم، الذي يسبب:

تعبًا مزمنًا وضعفًا عامًا.

صعوبة في التركيز.

شعورًا بالخمول حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

4- حكة جلدية وجفاف الجلد

عندما تفشل الكلى في تصفية الدم، تتراكم السموم والفضلات في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى تهيج الجلد، مما يسبب:

جفافًا شديدًا وغير مبرر في الجلد.

حكة مستمرة وشديدة لا تستجيب للمرطبات العادية.

طفحًا جلديًا في بعض الحالات.

5- ضيق التنفس

قد يكون ضيق التنفس علامة على مشكلات في الكلى لسببين رئيسيين:

تراكم السوائل في الرئتين

عندما لا تستطيع الكلى إزالة السوائل الزائدة، يمكن أن تتجمع في الرئتين، مما يجعل التنفس صعبًا.

فقر الدم

الناتج عن ضعف وظائف الكلى يقلل من الأكسجين الواصل للأنسجة، مما يسبب ضيق التنفس.

6- رائحة الفم الكريهة وطعم معدني في الفم

عندما لا تستطيع الكلى تصفية السموم، تتراكم هذه السموم (مثل اليوريا) في مجرى الدم، وهذه الفضلات يمكن أن تسبب:

رائحة فم كريهة

تشبه رائحة الأمونيا

طعمًا معدنيًا أو طعمًا كريهًا في الفم (يُعرف بالاسم الطبي "يوريميا").

7- آلام الظهر أو الجانب