7 علامات خفية في جسمك تكشف نقص الحديد.. انتبه لها

كتبت- نرمين ضيف الله:

قد لا تظهر على الشخص أعراض خطيرة لنقص الحديد في البداية، لكن جسدك غالبًا ما يُرسل إشارات دقيقة، من التعب الشديد إلى تغيّرات في البشرة أو الأظافر، واكتشاف هذه العلامات المبكرة يساعد على الوقاية والتدخل قبل تدهور الحالة.

وفيما يلي العلامات الخفية التي تدل على نقص الحديد، وفقا "Healthline".

التعب الشديد وتراجع التركيز

الإرهاق المستمر وصعوبة التركيز (ضباب ذهني) من أبرز العلامات حتى لو كنت تنام جيدًا، لأن نقص الحديد يقلل من جودة وصول الأكسجين إلى الدماغ والعضلات.

بشرة شاحبة أو أظافر هشة

تلاحظ شحوبًا في الوجه، الشفاه، أو الجفون، كما يمكن أن تصبح الأظافر هشة أو حتى مسطحة بشكل "معلقة" (Koilonychia) نتيجة نقص الدم الغني بالهيموجاوبيين.

الرغبة في مضغ الثلج أو مواد غير غذائية

الإقبال على مضغ الثلج أو الطين أو الورق يُعد سلوكًا غريبًا لكنه مرتبط أصلًا بنقص الحديد، وقد يُخفّ بعد العلاج بالمكملات أو الغذاء.

تنميل أو حركة لا إرادية

إحساس بالحاجة المستمرة لتحريك الساقين، خاصة خلال الليل، غالبًا ما يرتبط بانخفاض الحديد في الدماغ المؤثر على الدوبامين.

تساقط الشعر وتهيج المزاج

يحدث تساقط واضح للشعر وجفاف الجلد، كما قد تشعر بتقلبات مزاجية أو اكتئاب خفيف بسبب قلة هرمونات السعادة المرتبطة بالحديد.

خفقان القلب أو ضيق التنفس

مع انخفاض كرات الدم الحمراء ينخفض الأكسجين، فيعرض قلبك لضغط أكبر مسبّبًا خفقانًا أو ضيقًا بالتنفس.