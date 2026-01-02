منها الزبيب.. 6 أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة

بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تُسهم في تحسين التركيز وتنشيط القدرات الذهنية، ونستعرض 6 أطعمة طبيعية تُعد من أبرز الداعمين لصحة الدماغ والذاكرة، وفقًا لـ healthline.

الزبيب

يُعد الزبيب مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف، كما يساعد على تحسين تدفق الدم إلى المخ، ما ينعكس إيجابًا على الذاكرة وسرعة الاستيعاب.

المكسرات

تحتوي المكسرات، خاصة الجوز واللوز، على أحماض أوميجا 3 وفيتامين E، وهي عناصر أساسية لدعم الوظائف العصبية وتقليل خطر ضعف الذاكرة مع التقدم في العمر.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، وتتميز باحتوائها على نسب مرتفعة من أحماض أوميجا 3، التي تُسهم في تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة وتحسين التواصل بين خلايا الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ، إلى جانب دورها في تحسين المزاج والقدرات الذهنية عند تناولها باعتدال.

التوت بأنواعه

يُعد التوت من أقوى الأطعمة المضادة للأكسدة، إذ يساعد على حماية خلايا الدماغ من الالتهابات، ويُسهم في تعزيز الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير، وتحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة، أبرزها حمض الفوليك وفيتامين K، اللذان يدعمان صحة الدماغ ويحسّنان الأداء الذهني.