كتب - مصراوي:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طفرة جديدة في ملف الصادرات الزراعية المصرية، مؤكداً نجاح الدولة في فتح 25 سوقاً خارجياً جديداً خلال الفترة الأخيرة.

وأشار فاروق إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المنتج المصري في الأسواق العالمية، وقدرته التنافسية العالية التي مكنته من اختراق أسواق معقدة واشتراطات فنية دقيقة.

منظومة التكويد ورفع الكفاءة التصديرية

وفي إطار جهود إحكام الرقابة وضمان الجودة، كشف فاروق أن منظومة التكويد الرقمية حققت أرقاماً غير مسبوقة هذا العام، حيث شملت المنظومة نحو 6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بإجمالي مساحات منزرعة تصل إلى 695 ألف فدان.

وتعد هذه المنظومة الركيزة الأساسية لتتبع المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، ما عزز من سمعة المحاصيل المصرية في الخارج.

أرقام قياسية في التصدير

وأوضح فاروق أن الخريطة التصديرية لمصر توسعت بشكل مذهل، حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 405 سلعة زراعية متنوعة، تصل إلى 167 دولة حول العالم. وتأتي هذه الأرقام تتويجاً لخطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وتطوير سبل التعبئة والتغليف والنقل والشحن.

يذكر أن هذه البيانات تؤكد أن القطاع الزراعي المصري لم يعد مجرد مصدر لتوفير الغذاء محلياً، بل تحول إلى رافد رئيسي للعملة الصعبة وقوة اقتصادية تنافسية في القارات الثلاث (أفريقيا، أوروبا، وآسيا).