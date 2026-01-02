إعلان

ماذا يحدث لجسم الرجل بعد تناول هذا المشروب؟.. مفاجأة

كتب : مصراوي

08:00 ص 02/01/2026

يُقبل عدد كبير من الرجال على تناول مشروب الزنجبيل بالعسل لما له من فوائد صحية، إلا أن تأثيره الحقيقي على جسم الرجل قد يحمل مفاجآت إيجابية، وفقًا لما أشار إليه الدكتور أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية.

وأضاف إن الزنجبيل يُعد من أقوى المشروبات الطبيعية التي تُسهم في تنشيط الدورة الدموية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء البدني وزيادة الشعور بالنشاط والحيوية، خاصة عند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الجمع بين الزنجبيل والعسل الطبيعي يساعد على تحسين جودة وعدد الحيوانات المنوية، لما يحتويه المشروب من مضادات أكسدة وعناصر داعمة للصحة الإنجابية لدى الرجال، مشيرًا إلى أن هذا التأثير يزداد مع نمط حياة صحي متوازن.

وأشار إلى أن مشروب الزنجبيل بالعسل لا يقتصر تأثيره على الخصوبة فقط، بل يعمل أيضًا على:

- تقوية الجهاز المناعي

- تحسين عملية الهضم

- تقليل الالتهابات

- المساعدة في تهدئة المعدة

وحذر من الإفراط في تناول المشروب، مؤكدًا أن الإكثار منه قد يسبب، تهيج المعدة لدى البعض، وانخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم، وشعورًا بحرقة أو غثيان

واختتم صلاح حديثه الزنجبيل بالعسل مشروب داعم للصحة وليس علاجًا مباشرًا، مشددًا على أن الاعتدال والالتزام بنظام غذائي صحي يظلان العامل الأهم للحفاظ على صحة الرجل.

