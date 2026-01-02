طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف الأنحاء، محذرةً من عدة ظواهر جوية مؤثرة على رأسها الشبورة الكثيفة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هناك توقعات بوجود شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ومن الممكن أن تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.

وحذرت المواطنين من المخاطر المحتملة نتيجة تكون تلك الشبورة، مشددةً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم القيادة بسرعة مفرطة مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأفادت هيئة الأرصاد، بوجود اضطراب ملاحة بحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، خاصة (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وكذلك على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/ س، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأشارت الهيئة، إلى الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، موضحةً أن البلاد تشهد وجود فرصًا ضعيفةً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20%، مع رياح معتدلة وسحب غائمة جزئيًا، على كل من: القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

واستكملت: أنه يوجد فرصًا لوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة، مع رياح معتدلة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، ورياح نشطة على فترات، في السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

وتابعت الهيئة: توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، مع نشاط للرياح، بكل من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأما عن شمال الصعيد فيشهد طقسًا مشمسًا، ورياحًا نشطة أحيانًا، وبالنسبة لجنوب الصعيد فيشهد طقس مشمسًا، ورياحًا معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمختلف البلدان بالتفصيل، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 19 - الصغرى 10 درجات

العاصمة الإدارية: العظمى 20 - الصغرى 8 درجات

أكتوبر: العظمى 19 - الصغرى 7 درجات

بنها: العظمى 19 - الصغرى 9 درجات

دمنهور: العظمى 18 - الصغرى 9 درجات

وادي النطرون: العظمى 19 - الصغرى 8 درجات

كفر الشيخ: العظمى 18 - الصغرى 9 درجات

بلطيم: العظمى 17 - الصغرى 10 درجات

المنصورة: العظمى 18 - الصغرى 9 درجات

الزقازيق: العظمى 20 - الصغرى 10 درجات

شبين الكوم: العظمى 19 - الصغرى 10 درجات

طنطا: العظمى 18 - الصغرى 9 درجات

دمياط: العظمى 18 - الصغرى 10 درجات

بورسعيد: العظمى 19 - الصغرى 11 درجة

الإسماعيلية: العظمى 19 - الصغرى 9 درجات

السويس: العظمى 18 - الصغرى 10 درجات

العريش: العظمى 19 - الصغرى 10 درجات

رفح: العظمى 21 - الصغرى 9 درجات

رأس سدر: العظمى 19 - الصغرى 10 درجات

نخل: العظمى 17 - الصغرى 6 درجات

سانت كاترين: العظمى 13 - الصغرى درجتان

الطور: العظمى 23 - الصغرى 11 درجة

طابا: العظمى 17 - الصغرى 9 درجات

شرم الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 14 درجة

الغردقة: العظمى 22 - الصغرى 11 درجة

الإسكندرية: العظمى 18 - الصغرى 11 درجة

العلمين: العظمى 17 - الصغرى 12 درجة

مطروح: العظمى 18 - الصغرى 13 درجة

السلوم: العظمى 17 - الصغرى 11 درجة

سيوة: العظمى 16 - الصغرى 6 درجات

رأس غارب: العظمى 22 - الصغرى 12 درجة

سفاجا: العظمى 22 - الصغرى 13 درجة

مرسى علم: العظمى 24 - الصغرى 14 درجة

شلاتين: العظمى 26 – الصغرى 15 درجة

حلايب: العظمى 24 - الصغرى 17 درجة

أبو رماد: العظمى 25 - الصغرى 14 درجة

مرسى حميرة: العظمى 25 - الصغرى 15 درجة

أبرق: العظمى 24 - الصغرى 16 درجة

جبل علبة: العظمى 24 - الصغرى 16 درجة

رأس حدربة: العظمى 23 - الصغرى 17 درجة

الفيوم: العظمى 19 - الصغرى 8 درجات

بني سويف: العظمى 18 - الصغرى 8 درجات

المنيا: العظمى 19 - الصغرى 7 درجات

أسيوط: العظمى 20 - الصغرى 7 درجات

سوهاج: العظمى 21 - الصغرى 9 درجات

قنا: العظمى 24 - الصغرى 9 درجات

الأقصر: العظمى 24 - الصغرى 8 درجات

أسوان: العظمى 26 - الصغرى 11 درجة

الوادي الجديد: العظمى 23 - الصغرى 5 درجات

أبو سمبل: العظمى 26 - الصغرى 10 درجات