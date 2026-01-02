إعلان

هل يتوقف الدماغ عن العمل أثناء العطس؟

كتب : مصراوي

04:30 ص 02/01/2026

العطس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعدّ العُطاس من ردود الفعل الدفاعية الطبيعية للجسم، لكن تكراره عدة مرات متتالية يثير تساؤلات شائعة حول تأثيره على الدماغ ووظائفه الحيوية.

ووفقًا لـ medicalxpress، عند تكرار العُطاس، يدخل الدماغ في حالة تنشيط عصبي متواصل، إذ يستقبل إشارات مهيِّجة من الأنف ويرسل أوامر سريعة لتنفيذ رد الفعل الدفاعي، هذا النشاط المكثف قد يرافقه، ارتفاع طفيف ومؤقت في ضغط الدم، وانخفاض بسيط وقصير في تدفق الدم إلى الدماغ، وشعور بالدوار أو خفة الرأس لدى بعض الأشخاص.

هل يتوقف الدماغ عن العمل؟

الدماغ لا يتوقف عن العمل إطلاقًا، بل يركّز نشاطه مؤقتًا على تنسيق وتنفيذ عملية العُطاس بدقة عالية.

تأثير العُطاس على الأوعية الدموية

قد يؤدي العُطاس المتكرر إلى تغيرات طفيفة ومؤقتة في تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، نتيجة الضغط المفاجئ داخل الصدر والرأس، لكن هذه التغيرات غير خطيرة ولا تُسبب ضررًا صحيًا لدى الأشخاص الأصحاء.

متى يكون العُطاس مقلقًا؟

أن العُطاس المتكرر غالبًا غير مقلق، لكنه يستدعي الانتباه ومراجعة الطبيب إذا صاحبه:

- دوار شديد أو مفاجئ

- تشوش أو اضطراب في الرؤية

- فقدان توازن أو وعي

- ألم حاد في الرأس أو الصدر

تتعدد أسباب العُطاس، ومن أبرزها:

الحساسية الموسمية

التهابات الأنف والجيوب الأنفية

التعرض المفاجئ للضوء القوي أو الروائح النفاذة

التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة

العطس صحة الدماغ العطس المتكرر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة