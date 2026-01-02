هل يتوقف الدماغ عن العمل أثناء العطس؟

يُعدّ العُطاس من ردود الفعل الدفاعية الطبيعية للجسم، لكن تكراره عدة مرات متتالية يثير تساؤلات شائعة حول تأثيره على الدماغ ووظائفه الحيوية.

ووفقًا لـ medicalxpress، عند تكرار العُطاس، يدخل الدماغ في حالة تنشيط عصبي متواصل، إذ يستقبل إشارات مهيِّجة من الأنف ويرسل أوامر سريعة لتنفيذ رد الفعل الدفاعي، هذا النشاط المكثف قد يرافقه، ارتفاع طفيف ومؤقت في ضغط الدم، وانخفاض بسيط وقصير في تدفق الدم إلى الدماغ، وشعور بالدوار أو خفة الرأس لدى بعض الأشخاص.

هل يتوقف الدماغ عن العمل؟

الدماغ لا يتوقف عن العمل إطلاقًا، بل يركّز نشاطه مؤقتًا على تنسيق وتنفيذ عملية العُطاس بدقة عالية.

تأثير العُطاس على الأوعية الدموية

قد يؤدي العُطاس المتكرر إلى تغيرات طفيفة ومؤقتة في تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، نتيجة الضغط المفاجئ داخل الصدر والرأس، لكن هذه التغيرات غير خطيرة ولا تُسبب ضررًا صحيًا لدى الأشخاص الأصحاء.

متى يكون العُطاس مقلقًا؟

أن العُطاس المتكرر غالبًا غير مقلق، لكنه يستدعي الانتباه ومراجعة الطبيب إذا صاحبه:

- دوار شديد أو مفاجئ

- تشوش أو اضطراب في الرؤية

- فقدان توازن أو وعي

- ألم حاد في الرأس أو الصدر

تتعدد أسباب العُطاس، ومن أبرزها:

الحساسية الموسمية

التهابات الأنف والجيوب الأنفية

التعرض المفاجئ للضوء القوي أو الروائح النفاذة

التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة