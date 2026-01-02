ماذا يحدث للمعدة عند تناول اللب والفول السوداني المُملح يوميًا؟

قال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الإقبال على تناول اللب والفول السوداني المُملح أصبح عادة شائعة لدى كثير من الأشخاص، إلا أن الإفراط فيها قد يؤثر سلبًا على صحة المعدة والجهاز الهضمي مع مرور الوقت.

وأوضح من خلال تصريحاته لمصراوي، أن هذه الأطعمة رغم احتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف والبروتينات والدهون الصحية، فإن كثرة تناولها، خاصة الأنواع الغنية بالملح، قد تسبب تهيجًا في جدار المعدة وزيادة في إفراز الأحماض، ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة أو عدم الارتياح.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الصوديوم في اللب والفول السوداني المُملّح يُعد من أبرز المخاطر، إذ قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ورفع ضغط الدم، إلى جانب إجهاد بطانة المعدة، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات معدية أو القولون العصبي.

وأضاف أن بعض الأشخاص قد يعانون من انتفاخ وغازات وبطء في الهضم نتيجة صعوبة هضم الدهون عند تناول هذه الأطعمة بكميات كبيرة أو على معدة فارغة.

وأكد أن تناول اللب والفول السوداني لا يُعد مضرًا في حد ذاته، بشرط الاعتدال في الكمية، مفضلًا اختيار الأنواع غير المُملّحة أو قليلة الملح، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء، وتجنب الإفراط اليومي.

واختتم صلاح حديثه يجب الاعتدال والتوازن في أي نظام غذائي، محذرًا من تجاهل الأعراض المستمرة مثل آلام المعدة أو الحموضة، داعيًا إلى مراجعة الطبيب عند تكرارها.