إعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني في خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا

كتب : مصراوي

10:28 ص 02/01/2026

سفيتلانا بيترينكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، أن 27 شخصًا، بينهم قاصران، لقوا حتفهم جراء هجوم نفذته القوات المسلحة الأوكرانية في يلدة خورلي بمقاطعة خيرسون.

وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الهجوم (الإرهابي) أسفر عن مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين"، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.

كما أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، بأنه بعد الهجوم، نُقل 31 شخصًا إلى المؤسسات الطبية وهم يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 قاصرين.

يشار إلى أنه في ليل أول يناير الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مقهى وفندقا على الساحل في بلدة خورلي بمقاطعة خيرسون، حيث كان نحو 100 مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخرين، بينهم 5 أطفال.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا الهجوم الأوكراني طائرات مسيرة أوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة