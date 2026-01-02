إعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول «البرجر»؟

كتب : مصراوي

02:00 ص 02/01/2026

البرجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد «البرجر» واحدًا من أكثر الوجبات السريعة انتشارًا حول العالم، لما يتميز به من طعم شهي وسهولة في التناول، إلا أن تأثيراته على جسم الإنسان، وفقًا لـ news18.

فور تناول البرجر، يبدأ الجهاز الهضمي في التعامل مع مزيج غني من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، ويؤدي هذا المزيج إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ما يمنح الجسم طاقة فورية وشعورًا مؤقتًا بالامتلاء.

يحتوي البرجر، خصوصًا المصنوع من اللحوم المصنعة أو المقلية، على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، والتي تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين عند الإفراط في تناوله.

تُعد نسبة الصوديوم في البرجر من أبرز المخاطر الصحية، إذ تؤدي الكميات المرتفعة منه إلى احتباس السوائل في الجسم، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة العبء على الكلى، خاصة لدى مرضى الضغط والقلب.

نظرًا لاحتوائه على دهون عالية وألياف قليلة، قد يتسبب البرجر في بطء عملية الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بالثقل أو الانتفاخ، وفي بعض الحالات اضطرابات معوية عند تناوله بشكل متكرر.

تحفّز الدهون والسكريات الموجودة في البرجر إفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن الشعور بالسعادة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير عليه. إلا أن هذا الشعور مؤقت، وقد يعقبه خمول أو تقلب في المزاج.

الاستمرار في تناول البرجر بشكل متكرر، دون توازن غذائي، قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلى جانب مشكلات في القلب والجهاز الهضمي.

البرجر وجبة لذيذة لكنها تحمل آثارًا صحية لا يُستهان بها عند الإفراط في تناولها، ويبقى الوعي الغذائي والاعتدال هما خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة الجسم.

برجر تناول البرجر وجبات سريعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة