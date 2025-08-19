ما أضرار الإفراط في إضافة السكر إلى الشاي؟

حذرت الدكتورة يكاتيرينا تيتوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، من الإفراط في تناول السكر مع الشاي.

وأشارت إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، لذا، تنصح بتقليل كمية السكر المضافة إلى الشاي قدر الإمكان، مع العلم أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين لا تتجاوز 25 جرامًا "5-6 ملاعق صغيرة"، وفقا لموقع "gazeta" الروسية.

فوائد الشاي بالسكر باعتدال

رغم من مخاطره، يكون للشاي المحلى بالسكر بعض الفوائد في حالات معينة:

تحسين المذاق والترطيب

إضافة كمية قليلة من السكر قد تشجع على شرب المزيد من السوائل.

دفعة طاقة سريعة

يمكن أن يوفر دفعة طاقة سريعة ومفيدة بعد المجهود البدني أو الذهني الشاق أو في حالات انخفاض سكر الدم.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر الشديد ومراقبة مستويات السكر في الدم عند تناول الشاي المحلى.

