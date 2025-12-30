إعلان

بحضور لبلبة وخالد جلال.. الصور الأولى من جنازة والدة الفنان هاني رمزي

كتب : سهيلة أسامة

01:21 م 30/12/2025
    المخرج خالد جلال في جنازة والدة هاني رمزي (2)
    الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (2)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (3)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (1)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (4)
    لبلبة تواسي شقيق هاني رمزي (2)
    لبلبة تواسي شقيق هاني رمزي (1)
    لبلبة تواسي شقيق هاني رمزي (3)
    هاني رمزي (2)
    هاني رمزي (1)
    هاني رمزي (4)
    هاني رمزي (5)
    هاني رمزي (3)
    هاني رمزي في جنازة والدته (1)
    هاني رمزي في جنازة والدته (2)
    هاني رمزي في جنازة والدته (3)
    هاني رمزي في جنازة والدته (5)
    هاني رمزي في جنازة والدته (4)
    هاني رمزي في جنازة والدته (6)
    هاني رمزي في جنازة والدته (7)

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان والدة الفنان هاني رمزي من كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم خالد جلال، إلهام شاهين، لبلبة، الذين حرصوا على مواساة هاني رمزي ومساندته في وفاة والدته.

وكان أمير رمزي أعلن خبر وفاة والدته أمس الاثنين عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

جنازة والدة الفنان هاني رمزي الفنان هاني رمزي كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول وفاة والدة هاني رمزي تشييع جثمان والدة هاني رمزي

