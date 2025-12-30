بحضور لبلبة وخالد جلال.. الصور الأولى من جنازة والدة الفنان هاني رمزي

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان والدة الفنان هاني رمزي من كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم خالد جلال، إلهام شاهين، لبلبة، الذين حرصوا على مواساة هاني رمزي ومساندته في وفاة والدته.

وكان أمير رمزي أعلن خبر وفاة والدته أمس الاثنين عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".