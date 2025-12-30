إعلان

هكذا رد محمد إمام على متابع بعد غيابه عن حفل زفاف كروان مشاكل

كتب : سهيلة أسامة

01:41 م 30/12/2025

الفان محمد إمام

رد الفنان محمد إمام على أحد المتابعين، بعد توجيه رسالة له بشأن ما حدث في حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل، بسبب الزحام وتدمير قاعة الفرح.

وكتب أحد المتابعين: "محمد إمام ربنا نجدك من فرح كروان مشاكل، الفرح باظ وحصل خناقة، والمعازيم ضربوا بعض بالكراسي".

ورد إمام عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، قائلًا: "طيب الحمد لله حصل خير، تتعوض إن شاء الله، ولا ما تتعوضش خلاص".

وأُقيم أمس حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل على حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، إلا أن الفرح فشل بسبب تكدس الحضور وكثرة المتابعين، ما أدى إلى وقوع مشاجرات.

وظهر كروان مشاكل بعد حفل زفافه في بث مباشر عبر موقع "تيك توك"، وهو منهار بالبكاء، قائلًا: "فرحي باظ، وكل حاجة راحت، وعربيتي ولعت".

محمد إمام

الفنان محمد إمام غياب محمد إمام عن حفل زفاف كروان مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل محمد إمام على إنستجرام

