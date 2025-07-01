5 نصائح فعالة لتعزيز صحة الدماغ.. تقلل الإصابة بالخرف

كتب – سيد متولي

الحفاظ على صحة الدماغ لا يقل أهمية عن العناية بأجسامنا، خاصة مع تقدمنا في السن، فالحفاظ على صحة الدماغ أمر بالغ الأهمية للصحة العامة والعافية.

ويعاني ملايين الأشخاص من الخرف، وهو اضطراب عصبي معرفي يؤثر على الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، وتلعب عادات نمط الحياة دورا مهما في دعم وظائف الدماغ والحماية من أمراض الذاكرة، وشارك البروفيسور جوناثان شوت، أخصائي الأعصاب الرائد في كلية لندن الجامعية والمدير الطبي في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، مؤخرًا خمس استراتيجيات فعالة لتعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، بحسب موقع هيلث.

تعلم مهارة جديدة

تحدي الدماغ بشيء غير مألوف يمكن أن ينشئ مسارات عصبية جديدة ويعزز الاحتياطي المعرفي، قد يكون هذا أمرًا معقدًا كتعلم لغة جديدة، أو العزف على آلة موسيقية، أو بسيطًا كتجربة هواية جديدة، فالتعلم يحافظ على مرونة الدماغ وقدرته على مواجهة التدهور المرتبط بالعمر، يمكنك دمج أنشطة مثل الرسم أو البرمجة أو الرقص لتنشيط أجزاء مختلفة من الدماغ، وبالتالي الحفاظ على نشاطه وحيويته، فالانخراط في أنشطة تُشعرك بالسعادة أمر بالغ الأهمية.

كن نشيطا طوال اليوم

ممارسة الرياضة البدنية أمر لا غنى عنه للحفاظ على صحة الدماغ، فالنشاط البدني المنتظم يخفض ضغط الدم والكوليسترول والوزن، ويحسن الصحة العامة والرفاهية، ويوصي شوت بممارسة الرياضة بانتظام، بما لا يقل عن 20 دقيقة من التمارين المحفزة لمعدل ضربات القلب، من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا.

جرب المشي

ليس من الضروري ممارسة تمارين رياضية عالية الكثافة لتحقيق فوائد صحية للدماغ، فشيء بسيط كالمشي يعزز صحة الدماغ، ويؤكد شوت على فوائد المشي في تعزيز صحة الدماغ، ويشدد على أهمية المشي يوميًا، ويضيف: "تشير بعض الأبحاث التي أجريناها إلى أن ممارسة قدر ضئيل نسبيًا من النشاط البدني، ولكن بشكل مستمر، طوال الحياة، قد يكون هو الأكثر فائدة".

وجدت دراسة أُجريت عام 2023 أن المشي يُعزز وظائف الدماغ، ووجد الباحثون أن حتى المستويات المعتدلة من النشاط البدني، مثل المشي أقل من 4 آلاف خطوة يوميًا، يُمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ، وقال الباحثون: "هذا أقل بكثير من 10 آلاف خطوة التي يُقترح غالبًا، ما يجعله هدفًا أسهل تحقيقًا للكثيرين، يربط بحثنا بين النشاط البدني المنتظم وزيادة حجم الدماغ، ما يُشير إلى فوائد وقائية للأعصاب.،تُعزز هذه الدراسة فهمنا لعوامل نمط الحياة في صحة الدماغ والوقاية من الخرف.

البقاء على اتصال اجتماعي

يشير طبيب الأعصاب أيضًا إلى أن الحفاظ على روابط اجتماعية قوية أمر بالغ الأهمية لصحة الدماغ، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف، ووجدت دراسة أجريت عام 2023 أن نقص التواصل الاجتماعي الجيد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حجم منطقة في الدماغ تسمى الحصين، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تكوين الذكريات واسترجاعها، وضعف الأداء الإدراكي، وقد يزيد هذا أيضًا من احتمالية الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر، ويقترح شوت البقاء على اتصال مع أحبائك للحفاظ على صحة الدماغ، ويوصي شوت قائلًا: "افعل الأشياء التي تستمتع بها بنفسك، ولكن أيضًا مع الآخرين".

الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة

لا يقتصر ضغط الدم على صحة القلب فحسب، بل يلعب دورًا رئيسيًا في حماية الدماغ أيضًا، وأكد طبيب الأعصاب على أهمية فحص ضغط الدم بانتظام، خاصةً لمن تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات، يمكن أن يُجهد ارتفاع ضغط الدم الأوعية الدموية في الدماغ، ويساهم في الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وهي مسار رئيسي للخرف، وأوضح قائلًا: "بخفض ضغط الدم، نعتقد أننا ربما نُقلل الضغط على الأوعية الدموية في الدماغ، ما يجعلها أكثر متانة وأقل عرضة للانسداد أو الانفجار".

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