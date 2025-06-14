عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

كتبت- نرمين ضيف الله

البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم، لكن رغم طعمها اللذيذ، هناك تأثيراتها السلبية على الصحة كثيرة خاصةً على الجهاز الهضمي والدماغ.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، مخاطر تناول البطاطس المقلية باستمرار وفق "هيلث لاين.

أضرار البطاطس المقلية على الجهاز الهضمي:

تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الدهون مما يتسبب في ارتفاع سريع في مستويات الكوليسترول والجلوكوز نتيجة ارتفاع السكري، بعد تناولها، وهو ما يسبب مشاكل في الهضم.

ضعف الدورة الدموية: تناول البطاطس المقلية بشكل مفرط يمكن أن يؤثر سلبًا على الدورة الدموية، مما يضعف من كفاءة الجهاز الهضمي في أداء وظائفه.

أضرار البطاطس المقلية على الدماغ

زيادة خطر الاكتئاب والقلق:

تناول الأطعمة المقلية، وخاصة البطاطس المقلية، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، على وسبيل المثال، أظهرت دراسة أن استهلاك البطاطس المقلية يزيد من خطر الاكتئاب بنسبة 7% والقلق بنسبة 12% مقارنةً بمن لا يتناولونها.

نصائح للوقاية

الحد من تناول البطاطس المقلية: يُنصح بتقليل استهلاك البطاطس المقلية والاعتماد على طرق طهي صحية مثل السلق أو الشوي.

اختيار البدائل الصحية: يمكن استبدال البطاطس المقلية بخيارات صحية مثل البطاطس المشوية أو الخضروات الطازجة.

مراقبة النظام الغذائي: من المهم اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والدماغ.

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