فاكهة الكيوي الصغيرة ذات اللون الأخضر الزاهي ليست مجرد طعم لذيذ فحسب، بل تُعدّ من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم الجسم بعدة طرق صحية بسيطة وطبيعية.

تعزيز المناعة بفيتامين C

يُعدّ الكيوي من أغنى مصادر فيتامين C بين الفواكه، ما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات ودعم جهاز المناعي في محاربة نزلات البرد والعدوى، وفق " Medical News Today ".

تحسين عملية الهضم وتنظيم الأمعاء

الألياف الغذائية في الكيوي تعمل على دعم حركة الأمعاء، مما يسهل هضم الطعام ويحافظ على انتظام الإخراج، له فوائد ملموسة لتحسين الإمساك عند تناول حبتين يوميًا.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يُساهم محتوى الكيوي من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة في مساعدة الجسم على ضبط ضغط الدم وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

تحسين نوعية النوم والمزاج

تناول الكيوي بانتظام قد يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل وقت الاستغراق في النوم، بفضل المركبات مثل مضادات الأكسدة والسيروتونين.

دعم صحة البشرة والوقاية من الأكسدة

مضادات الأكسدة وفيتامين C في الكيوي تلعب دورًا مهمًا في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساهم في نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة.