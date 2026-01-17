الخيار ليس مجرد خضار منعش في السلطات، بل يحتوي على عناصر غذائية مهمة تجعل تناوله مفيدًا لصحة الجسم والبشرة بطرق متعددة.

يعزز ترطيب الجسم

بما أن الخيار يتكون من حوالي 95–96% ماء، فإن تناوله يساعد الجسم على البقاء رطبًا، خصوصًا في الأيام الحارة أو بعد الرياضة.

الترطيب الجيد مفيد لوظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وتنظيم الحرارة، بحسب "medicalnewstoday".

داعم طبيعي لفقدان الوزن

الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء والألياف، مما يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول ويقلّل الرغبة في تناول وجبات عالية السعرات، لذلك يُنصح به ضمن أنظمة التخسيس.

يساعد على تحسين عملية الهضم

الألياف الموجودة في الخيار، مع محتواه العالي من الماء، تساعد في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

غني بمضادات الأكسدة

الخيار يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

مفيد لصحة الجلد والبشرة

تركيب الخيار المائي والفيتامينات (مثل فيتامين C وK) يعزز رطوبة البشرة، وقد يساهم في تقليل التهيّج والانتفاخ عند استعماله موضعيًا أو عند تناوله في النظام الغذائي.