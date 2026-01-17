إعلان

لن تتوقع.. 5 فوائد مذهلة للخيار على صحة جسمك

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 17/01/2026

فوائد الخيار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الخيار ليس مجرد خضار منعش في السلطات، بل يحتوي على عناصر غذائية مهمة تجعل تناوله مفيدًا لصحة الجسم والبشرة بطرق متعددة.

يعزز ترطيب الجسم

بما أن الخيار يتكون من حوالي 95–96% ماء، فإن تناوله يساعد الجسم على البقاء رطبًا، خصوصًا في الأيام الحارة أو بعد الرياضة.

الترطيب الجيد مفيد لوظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وتنظيم الحرارة، بحسب "medicalnewstoday".

داعم طبيعي لفقدان الوزن

الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء والألياف، مما يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول ويقلّل الرغبة في تناول وجبات عالية السعرات، لذلك يُنصح به ضمن أنظمة التخسيس.

يساعد على تحسين عملية الهضم

الألياف الموجودة في الخيار، مع محتواه العالي من الماء، تساعد في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

غني بمضادات الأكسدة

الخيار يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

مفيد لصحة الجلد والبشرة

تركيب الخيار المائي والفيتامينات (مثل فيتامين C وK) يعزز رطوبة البشرة، وقد يساهم في تقليل التهيّج والانتفاخ عند استعماله موضعيًا أو عند تناوله في النظام الغذائي.

غني بمضادات الأكسدة مفيد لصحة الجلد والبشرة الخيار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة