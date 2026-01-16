يواصل الفنان عصام عمر الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على منصة "يانجو بلاي" يوم 18 يناير الجاري.

نشر عصام عمر بوستر جديد عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " إستنوا مسلسل بطل العالم من يوم الأحد للخميس الساعة 6 مساءً على منصة يانغو بلاي، يارب المسلسل يعجبكم ومتحمس جدًا أعرف رأيكم في المسلسل".

كواليس مسلسل "بطل العالم"

تدور أحداث المسلسل بعد خسارة بطولة العالم، يتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.

أعمال ينتظر عرضها عصام عمر قريبا

ينتظر الفنان عصام عمر عرض مسلسله "عين سحرية" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشاركه البطولة كل من عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، سما إبراهيم، تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى عادل يعمل فني تركيب كاميرات المراقبة، تتطور أحداث حياته بعد أن تصبح عائلته مهددة بسبب ظروف غامضة ومتسلسلة. يدخل عادل في سلسلة من المواقف الخطيرة والمعقدة عندما يتورط في عمله مع إحدى الشخصيات، ويتعرف لاحقًا على محامٍ يصبح شريكًا له في مواجهة تلك الأزمات

