"الرؤية منعدمة".. إغلاق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:47 ص 17/01/2026

شبورة - أرشيفية

أعلنت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، غلق الطريق الصحراوي من منطقة البوابات أمام حركة المرور بشكل مؤقت، نظرًا لانتشار شبورة مائية كثيفة أدت إلى إعاقة الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين من قائدي المركبات.

أهابت المحافظة، في بيان رسمي، بالسائقين ضرورة الالتزام التام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم حتى انقشاع الشبورة.

يتزامن ذلك مع تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتدهور الرؤية ووصول الشبورة إلى حد "الضباب" على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الذروة الصباحية.

وتناشد الجهات المعنية المواطنين باتباع قواعد القيادة الآمنة التي تتضمن السير بهدوء تام، تجنب السرعات الزائدة، والتوقف في أماكن آمنة خارج نهر الطريق حال انعدام الرؤية تمامًا، بالإضافة إلى تشغيل كشافات الشبورة، زيادة مسافات الأمان، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه الغير، مع فتح النوافذ قليلًا لمنع تكثف البخار داخل السيارة.

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي شبورة مائية محافظة الإسكندرية حالة المرور اليوم الطقس في الإسكندرية

