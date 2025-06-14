ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر الكبدة الضاني كنزًا غذائيًا بفضل محتواها العالي من البروتين، فيتامين أ، فيتامين ب12، الحديد، حمض الفوليك، والزنك هذه العناصر حيوية لدعم المناعة، صحة الدم، والجهاز العصبي، حسبما ذكر الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث.

تأثيرها على الكلى

وأضاف "شلبي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه رغم فوائدها، فإن تناول الكبدة الضاني يتطلب حذرًا، خاصة لمرضى الكلى، فالكميات المرتفعة من البروتين والبيورينات فيها تزيد من العبء على الكلى، ما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الكلى أو تكوين حصوات، كما أن الإفراط في فيتامين أ قد يكون سامًا للكلى في بعض الحالات.

تأثيرها على الكبد

وتابع أن الكبدة تدعم وظائف الكبد بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لكن الخطر يكمن في فيتامين أ الزائد والكوليسترول المرتفع، الإفراط في تناول الكبدة يمكن أن يؤدي إلى تراكم فيتامين أ بشكل سام في الكبد، مسببًا تلفًا أو تليفًا في الحالات الشديدة، وقد يسبب مشاكل لمرضى الكبد.

واختتم بالإشارة إلى أن الاعتدال هو المفتاح للأشخاص الأصحاء، أما مرضى الكلى والكبد، والنساء الحوامل، فيجب عليهم تجنب تناول الكبدة الضاني أو استشارة الطبيب لتحديد الكمية المسموح بها، بسبب ارتفاع محتواها من البروتين، البيورينات، وفيتامين أ، تناول الكبدة الضاني بحكمة يضمن الاستفادة من قيمتها الغذائية دون تعريض الصحة للمخاطر.

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