كتب- صابر المحلاوي:

أتاحت وزارة الداخلية، إمكانية استخراج عدد من الأوراق الرسمية إلكترونيًا، لتخفيف الجهد على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الإدارات المختلفة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية وربطها بمصالح المواطنين بشكل مباشر وآمن.

ومن بين هذه الخدمات، أصبحت صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" متاحة إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين طلبها واستلامها عبر الإنترنت أو تطبيق الهواتف الذكية، لتلبية احتياجاتهم المختلفة مثل التقديم للوظائف أو استكمال إجراءات رسمية أخرى، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام أمام المكاتب الحكومية.

وخلال الخطوات التالية يمكنك استخراج صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه":

1- الدخول عبر موقع الوزارة الإلكترونى.

2- تسجيل حسابك أو إنشاء حساب جديد.

3- فتح قسم الأدلة الجنائية الموجودة على الصفحة الرئيسية.

4- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

5- استكمال البيانات المطلوبة كاملة واختيار ويتم الدفع الإلكتروني.

بعد الانتهاء من الخطوات وتسجيل حفظه، تصلك الصحيفة بعد يومين على عنوان الاستلام الذي تم تحديده في البيانات، ويمكن أيضا الحصول على الخدمة نفسها من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكي.