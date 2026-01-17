كيف سيتعامل سلوت مع صلاح بعد عودته إلى ليفربول ؟

يترقب نادي ليفربول عودة نجمه الدوري المصري محمد صلاح إلى صفوفه عقب انتهاء مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة في ظل حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً حول مستقبل اللاعب وعلاقته بالمدير الفني آرني سلوت.

وأكد المدير الفني للريدز آرني سلوت جاهزيته لاستقبال صلاح فور انتهاء مشواره الدولي، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي: "صلاح لا يزال أمامه مباراة مهمة مع منتخب مصر، وبعدها سيعود إلينا، وأنا سعيد بذلك".

وأضاف مدرب ليفربول:"صلاح لاعب مهم للغاية بالنسبة للنادي وبالنسبة لي شخصياً".

وأشار سلوت إلى أن مسألة المنافسة على المراكز الهجومية لن تؤثر على موقفه من عودة النجم المصري، مؤكداً أن وجود صلاح يمثل إضافة كبيرة للفريق في جميع الأحوال.

وتعود جذور الأزمة بين صلاح وسلوت إلى ديسمبر الماضي، حين انتقد الفرعون المصري إدارة النادي علناً بعد، معتبراً أنه تعرض للتجاهل بعد جلوسه على دكة البدلاء ثلاثة مباريات متتالية، ومشيراً إلى توتر في العلاقة بينه وبين سلوت.

وبحسب وكالة فرانس برس "AFP"، من المنتظر أن يشارك صلاح في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، والمقررة في المغرب اليوم السبت، قبل أن يلتحق بصفوف ليفربول الأسبوع المقبل.

