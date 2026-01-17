مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

كيف سيتعامل سلوت مع صلاح بعد عودته إلى ليفربول ؟

كتب - نهى خورشيد:

08:00 ص 17/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    ارني سلوت ومحمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    أرني سلوت المدير الفني لليفربول (1)
  • عرض 15 صورة
    أرني سلوت من مباراة ليفربول ونيوكاسل
  • عرض 15 صورة
    أرني سلوت من مباراة ليفربول ونيوكاسل
  • عرض 15 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب نادي ليفربول عودة نجمه الدوري المصري محمد صلاح إلى صفوفه عقب انتهاء مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة في ظل حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً حول مستقبل اللاعب وعلاقته بالمدير الفني آرني سلوت.

وأكد المدير الفني للريدز آرني سلوت جاهزيته لاستقبال صلاح فور انتهاء مشواره الدولي، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي: "صلاح لا يزال أمامه مباراة مهمة مع منتخب مصر، وبعدها سيعود إلينا، وأنا سعيد بذلك".

وأضاف مدرب ليفربول:"صلاح لاعب مهم للغاية بالنسبة للنادي وبالنسبة لي شخصياً".

وأشار سلوت إلى أن مسألة المنافسة على المراكز الهجومية لن تؤثر على موقفه من عودة النجم المصري، مؤكداً أن وجود صلاح يمثل إضافة كبيرة للفريق في جميع الأحوال.

وتعود جذور الأزمة بين صلاح وسلوت إلى ديسمبر الماضي، حين انتقد الفرعون المصري إدارة النادي علناً بعد، معتبراً أنه تعرض للتجاهل بعد جلوسه على دكة البدلاء ثلاثة مباريات متتالية، ومشيراً إلى توتر في العلاقة بينه وبين سلوت.

وبحسب وكالة فرانس برس "AFP"، من المنتظر أن يشارك صلاح في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، والمقررة في المغرب اليوم السبت، قبل أن يلتحق بصفوف ليفربول الأسبوع المقبل.

أقرأ أيضًا:

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سمسارة واختلفت على العمولة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة سيدة في العبور
حوادث وقضايا

سمسارة واختلفت على العمولة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة سيدة في العبور

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق
رياضة عربية وعالمية

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة