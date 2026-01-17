الجزر أحد الخضروات الجذرية الممتازة التي تجمع بين سهولة الإضافة إلى الغذاء وقيمة غذائية عالية، فهو ليس فقط لونه جميلًا بل يحمل فوائد صحية عديدة لجسم الإنسان.

يعزّز صحة العينين

وفق "clevelandclinic"، يُعرف الجزر بدوره المهم في دعم الرؤية، فهو غني بمادة بيتا‑كاروتين التي يتحوّل الجسم منها إلى فيتامين A الضروري لصحة شبكية العين.

يساعد هذا العنصر في تحسين القدرة على رؤية الأشياء في الإضاءة المنخفضة ويقلّل من مخاطر بعض أمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن.

يدعم صحة القلب

يسهم الجزر في الحفاظ على صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف والمواد المضادة للأكسدة مثل البيتا‑كاروتين. تساعد هذه المواد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

يعزّز جهاز المناعة

الجزر يحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل كمقوّيات للمناعة، خصوصًا فيتامين A الذي يعزّز قدرة الجسم على مقاومة العدوى كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

يعزز الهضم ويمنع الإمساك

بفضل محتواه الجيّد من الألياف الغذائية، يساعد الجزر على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، مما يقلّل من مشكلات الإمساك ويعزّز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يساعد في إدارة الوزن

الجزر قليل السعرات وغني بالألياف، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يسعون لفقدان الوزن أو المحافظة عليه.

فتناول الجزر يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقلّل من الرغبة في تناول وجبات عالية السعرات.