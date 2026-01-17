إعلان

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

كتب : مصراوي

08:00 ص 17/01/2026

أتوبيسات النقل العام

كتب- محمد نصار:
تشهد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مراسم احتفالية كبرى لتدشين منظومة "الدفع المسبق" لتذاكر ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، والمعروفة بـ "التذكرة المميكنة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل، وتطبيق نظم التحول الرقمي.

من المقرر أن تقام الاحتفالية بمقر الإدارة العامة لهيئة النقل العام بشارع امتداد رمسيس بمدينة نصر، وستتضمن الفعالية شرحاً لآلية عمل التذكرة الجديدة، وكيفية استخدام المواطنين لمنظومة الدفع المسبق، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تقليل الزحام وتنظيم حركة الركاب داخل الأتوبيسات.

أتوبيسات النقل العام التذكرة المميكنة وزارة النقل

