تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم لوجبات إفطار خفيفة ومغذية تدعم صحة القلب ومستويات الكوليسترول.

إليك 4 وجبات إفطار تضبط مستويات الكوليسترول وتحمي قلبك من الأمراض، وفقا لموقعي "healthline" و"health".

البيض

البيض مصدر رائع للبروتين والدهون الصحية التي تُسهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ضمن المعدل الطبيعي، وتدعم صحة القلب.

دقيق الشوفان

من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف وقليلة الدسم، كما يحتوي على مركب البيتا جلوكان، والذي يساعد على خفض مستويات الأنسولين والجلوكوز والكوليسترول في الدم، كما يُسهم في الحفاظ على وزن صحي.

الزبادي اليوناني

خيار ممتاز لوجبة إفطار صيفية، هو غني بالبروتين، ما يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، كما أنه مصدر جيد للكالسيوم الضروري لصحة القلب.

الجبن القريش

خيار آخر رائع ومُغذي لوجبة الإفطار، يتميز بمحتواه العالي من البروتين وقليل الدسم، ما يجعله مثاليا لمرضى الكوليسترول والقلب.

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