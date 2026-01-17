إعلان

خطوات بسيطة لزيادة طاقتك قبل الساعة 8 صباحاً

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 17/01/2026

زيادة طاقتك قبل الساعة 8

في صباح كل يوم يبدأ مستواك في الطاقة بتأثير مباشر من عاداتك الأولى بعد الاستيقاظ وبتعديلات بسيطة يمكنك أن تشعر بنشاط أكبر قبل الثامنة صباحًا.

ابدأ يومك بشرب الماء فورًا

وفق "cafely"، شرب كوب ماء كبير مباشرةً بعد الاستيقاظ يساعد على إعادة ترطيب الجسم بعد ساعات النوم، ويُحفّز الأيض وينشّط الدماغ، مما يمنحك طاقة واضحة في أول صباحك.

تعرض لأشعة الشمس الطبيعية

أشعة الشمس الصباحية تُخبر جسمك أنه وقت النشاط؛ الضوء الطبيعي يُقلّل من هرمون النعاس ويزيد يقظتك ونشاطك العقلي.

مارس حركة خفيفة أو تمطّط

حتى لو كانت دقيقتين من التمدّد أو المشي الخفيف، فهذا يزيد تدفّق الدم والأكسجين إلى الدماغ والعضلات، ويقلّل الشعور بالكسل.

تناول فطورًا متوازنًا

اختر فطورًا غنيًا بالبروتين والحبوب الكاملة بدلاً من السكريات فقط، لأن ذلك يحافظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا ويمنع انخفاض الطاقة لاحقًا.

جرب تمارين تنفّس أو تأمل قصير

قضاء بضع دقائق في التركيز على تنفّسك أو تأمل بسيط يساعد على تهدئة العقل وتنظيم الاستجابة للتوتر في بداية يومك، مما ينعكس زيادة في الطاقة الذهنية.

اغتسل بماء بارد أو رشّ وجهك

التعرض للماء البارد يحفّز جهازك العصبي، فيرفع معدل التنفّس والدورة الدموية بشكل سريع، فتشعر بنشاط فوري.

