من الدعم لـ"الخلاف".. حولت تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

في الدقائق الأولى من مباراة مصر وزيمبابوي، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2025، كانت المدرجات خالية، لكن لم يمر الكثير وامتلأت هذه المدرجات بسكان مدينة أكادير المغربية، وكانت الجماهير المغربية اللاعب رقم 12 في منتخب الفراعنة.

قرار اللجنة المنظمة للبطولة بفتح الملعب للجماهير المغربية، كان سببًا في ملحمة جماهيرية، رسمها ما يقرب من 28 ألف متفرج مغربي، وعلاقة وطيدة لم تدم كثيرًا، وانتهت مع نهاية دور المجموعات.

40 ألف مغربي لدعم منتخب مصر

في مباراة الجولة الثانية، بين مصر وجنوب إفريقيا، حضر أكثر من 40 ألف متفرج، أغلبهم من مدينة أكادير، لدعم الفراعنة.

ولم يكن حضورهم عابرًا، إذ إنهم كانوا يتفاعلون مع كل هجمة للفراعنة، ويطلقون صافرات الاستهجان، عندما تكون الكرة بين أقدام لاعبي جنوب إفريقيا.

وبعد هذه المباراة، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للجماهير المغربية، وقال في بيان رسمي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أكادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "ويُثمّن الاتحاد المصري هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الإفريقية، ويعرب عن اعتزازه بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية".

توتر العلاقة بين الجماهير المغربية ومنتخب مصر

بعد انتهاء فترة دور المجموعات، توترت العلاقة بين الجماهير المغربية ومنتخب مصر، ونشبت مشاحنات بين جماهير المنتخبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مباراة بنين بدور الـ16، تحول الدعم للمنافس، وشجعت بعض الجماهير المغربية منتخب بنين.

وظهر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في مقطع فيديو، وهو يحتفل بهدف محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ويتوجه إلى الجماهير التي تشجع بنين في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير.

ولقي حسام حسن انتقادًا من جانب الجماهير المغربية بسبب تلك اللقطة، فنشر موقع "شوف" المغربي مقطع الفيديو، وعلق: "كبر وما زال مستفزًا.. حسام حسن مدرب المنتخب المصري تصرّف بشكل غير أخلاقي تجاه الجماهير المغربية الحاضرة بملعب أدرار بأكادير بعد تشجيعها لمنتخب بنين".

ومن جانبه، نفى حسام حسن هجومه على جماهير المغرب، وقال في المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي تتواجد في الملعب لمؤازرتنا في كل مباراة، والفيديو المنتشر تم فهمه بشكل خاطئ، كيف أهاجم منتخب المغرب في أكادير بعد كل هذه المساندة؟".

وخلال مباراة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، استمرت العلاقة المتوترة بين الجماهير المغربية ومنتخب مصر، فشجع أغلبهم أسود التيرانجا.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث، انفعل حسام حسن على صحفي مغربي.

ووجه صحفي مغربي سؤالًا إلى حسام حسن، قائلًا: هل تعلق فشلك على الملاعب والفنادق المغربية؟"، ليرد حسام حسن منفعلاً: "مش هرد عليك، سؤالك مش محترم".