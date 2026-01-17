إعلان

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة والجيزة

كتب : أحمد العش

09:00 ص 17/01/2026

امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية أرش

بدأ الان امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، كما يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في معظم محافظات الجمهورية.

كما أن الامتحانات انطلقت في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات تأمين مشددة وتنظيم كامل داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والتعليمات داخل اللجان، مع توفير بيئة هادئة تساعد على التركيز، لضمان أداء الامتحانات على الوجه الأمثل وتحقيق أفضل النتائج.

