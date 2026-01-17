بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة والجيزة

بدأ الان امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، كما يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في معظم محافظات الجمهورية.

كما أن الامتحانات انطلقت في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات تأمين مشددة وتنظيم كامل داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والتعليمات داخل اللجان، مع توفير بيئة هادئة تساعد على التركيز، لضمان أداء الامتحانات على الوجه الأمثل وتحقيق أفضل النتائج.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

محاور ورابط التسجيل في مؤتمر حقوق عين شمس 2026

تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية بداية من العام المقبل