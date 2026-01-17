البرتقال السكري فاكهة شهيرة بطعمها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، إذ تمتلئ بالفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية مفيدة للجسم بشكل عام.

يعزّز صحة الجهاز المناعي

البرتقال من أغنى مصادر فيتامين C الطبيعي، والذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة والنمو الصحي للخلايا، كما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والتقليل من الالتهابات وفق "Healthline".

يساهم في صحة القلب وضغط الدم

احتواء البرتقال على البوتاسيوم والفلافونويدات يساعدان في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب، إذ يساهم البوتاسيوم في تمدُّد الأوعية الدموية وتقليل خطر ارتفاع الضغط.

يدعم الهضم ويساعد التحكم في الوزن

الألياف الطبيعية في البرتقال تعزّز حركة الأمعاء وتُحسّن عملية الهضم، كما تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم في الوزن عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

يسهّل امتصاص الحديد ويقي من الأنيميا

برغم أنّ البرتقال لا يعد مصدرًا كبيرًا للحديد، إلا أن فيتامين C الموجود فيه يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى بشكل أفضل، مما يدعم الوقاية من فقر الدم.

غني بمضادات الأكسدة ويقي من الأمراض

يحتوي البرتقال على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات التي تحارب الجذور الحرة، وتُقلّل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان عند تناوله بانتظام.