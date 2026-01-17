إعلان

لماذا أصبح الاسترخاء الذهني ضرورة في عصر السرعة

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 ص 17/01/2026

حيل سحرية لنجاح الاسترخاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتنهال المعلومات بسرعة، بات العقل تحت وطأة ضغوط مستمرة تجعل من الاسترخاء الذهني أكثر من رفاهية بل ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

الضغط العصبي في المجتمع الحديث

بحسب "omicsonline"، في العصر الحديث، تعيَّش المجتمعات ضغوطًا اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية متزايدة.

الاعتماد على الشاشات، التوقعات العالية في العمل، وساعات العمل الطويلة ترفع مستويات التوتر الذهني بشكل كبير، هذه الضغوط لا تؤثر فقط على التركيز والإنتاجية، بل أيضًا على الصحة النفسية.

حيث يرتفع معدل القلق والاكتئاب في أنحاء واسعة من العالم التقليل من التوتر عبر الاسترخاء الذهني أصبح أمرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن بين الحياة والعمل في ظل هذا الإيقاع السريع.

كيف يساعد الاسترخاء الذهني في تعزيز الصحة

الاسترخاء الذهني مثل التأمل أو التنفُّس العميق أو اليقظة الذهنية له فوائد مثبتة علميًا، هذه الممارسات لا تنقص فقط التوتر، بل تُحسِّن المزاج وتقلِّل أعراض القلق والاكتئاب.

وتُساعد على إدارة المشاعر بشكل أفضل، أيضًا، تحسين الاسترخاء يسهم في زيادة وضوح التفكير وتحسين جودة النوم.

الاسترخاء الذهني كاستثمار طويل الأمد

الممارسات المنتظمة للاسترخاء الذهني يمكن أن تكون وقائية، وتُحسن من قدرة الشخص على مواجهة الضغوط الحياتية المستمرة.

ليست مجرد لحظات راحة مؤقتة، بل أدوات تُعزز المقاومة النفسية وتُخفف من تأثيرات الإرهاق المزمن.

الاسترخاء الذهني الاسترخاء الضغط العصبي الصحة النفسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
أخبار مصر

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
زووم

بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 17 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة
أخبار

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 17 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة
إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
مصراوي ستوري

"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة