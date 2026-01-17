تصوير - أسامة عبد النبي:

ضربت موجة من الشبورة المائية الكثيفة مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، مما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل على المحاور الرئيسية والطرق الداخلية، في مشهد ضبابي غطى سماء المدينة.

جاءت هذه الموجة متسقة مع التنويه الهام الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، محذرةً من تدهور الرؤية ووصول الشبورة إلى حد "الضباب" على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستوجب الحذر الشديد خلال ساعات الذروة الصباحية.

تعليمات السلامة

شددت الهيئة على ضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد القيادة الآمنة، والتي تشمل السير بهدوء تام وتجنب السرعات الزائدة، مع التنبيه بضرورة التوقف في مكان آمن خارج الطريق وعدم الاستمرار في القيادة في حال انعدام الرؤية تمامًا، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

نصائح القيادة

وأوصت "الأرصاد" باتباع حزمة من الإجراءات الفنية، تتضمن استخدام كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين المركبات، وتشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر لضمان وضوح الرؤية، بالإضافة إلى فتح نوافذ السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

آلة التنبيه

واختتمت الهيئة نصائحها بالتأكيد على أهمية استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه قائدي المركبات الآخرين بوجود السيارة على الطريق، لضمان أعلى معدلات السلامة والحد من الحوادث المرورية أثناء فترة الشبورة.