تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا، لكن، النظام الغذائي يؤدي دورا مهما في الوقاية منه.

بالإضافة إلى الفحوصات الدورية واتباع نمط حياة صحي، يمكن لبعض الفواكه أن تكون بمثابة درع واق ضد هذا المرض، بسبب احتوائها على مركبات طبيعية تمتلك قدرة على مكافحة وتدمير الخلايا السرطانية، وفقا لموقع "eatingwell".

البطيخ

يقلل تناول البطيخ بانتظام من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 26%، نظرا لأنه غني بالليكوبين مضاد للأكسدة ومرطب، يدعم صحة الأمعاء وينظم حركتها.

التفاح

غني بنسبة عالية من الألياف التي تفيد الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وتدمر الخلايا السرطانية، كما يحتوي على البوليفينولات ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والالتهابات.

الكيوي

يقلل استهلاكه أيضا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 13%، لاحتوائه على الألياف الممتازة لصحة الجهاز الهضمي، كما أنه غني بفيتامين C الذي يدعم المناعة، صحة القلب، وصحة الجلد.

الحمضيات

يسهم تناول مجموعة ن الحمضيات مثل، كالبرتقال، الجريب فروت، الليمون بأنواعه، واليوسفي في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون، فضلا عن، غناها بالفلافونويد التي تحارب الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

أعراض سرطان القولون

صعوبة في البلع.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

الانتفاخ بعد تناول الطعام.

ألم في البطن.

حرقة في المعدة.

عسر الهضم.

فقدان الوزن.

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