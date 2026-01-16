إعلان

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت

كتب : مصراوي

11:11 م 16/01/2026 تعديل في 17/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا هامًا مساء اليوم الجمعة، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، إذ أشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت "الهيئة"، أن الشبورة المائية ستتسبب في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ أقصى درجات الحذر، لا سيما خلال فترات الذروة الصباحية، حرصًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وشددت هيئة الأرصاد، في هذا الإطار، على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة أثناء تكون الشبورة، والتي تشمل القيادة بهدوء تام وتجنب السرعات الزائدة، مع عدم الاستمرار في القيادة في حال انعدام الرؤية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوصت "الهيئة"، باستخدام كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان بين المركبات، إلى جانب تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر لضمان وضوح الرؤية، وفتح نوافذ السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

وأكدت الأرصاد الجوية، على أهمية استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه قائدي المركبات الآخرين بوجود السيارة على الطريق، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة الجميع.

5

اقرأ أيضًا:
هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل

شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الشبورة درجات الحرارة الأرصاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق
رياضة عربية وعالمية

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق
"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
زووم

بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت
نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة