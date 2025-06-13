عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور أحمد صلاح يقول من خلال تصريح لـ"مصراوي"، ملح الطعام من التوابل الذي تشكل الخطر الأكبر على صحة الكلى، خاصة عند الإفراط في تناوله.

زيادة عبء العمل على الكلى

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، الكلى هي المسؤولة عن تصفية الصوديوم الزائد من الدم. عندما تتناول كميات كبيرة من الملح، تضطر الكلى إلى العمل بجهد أكبر للتخلص من هذا الصوديوم. على المدى الطويل، هذا الإجهاد المستمر يمكن أن يؤدي إلى تدهور وظائف الكلى.

ارتفاع ضغط الدم

وأكد، الإفراط في تناول الصوديوم هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم يُعدّ عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى المزمنة، حيث يضر بالأوعية الدموية الدقيقة في الكلى، مما يقلل من قدرتها على تصفية الدم بشكل فعال.

احتباس السوائل

وتابع، الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والكلى، هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم الأطراف وزيادة الوزن المؤقت.

تكوين حصوات الكلى

في بعض الحالات، يمكن أن يساهم الإفراط في تناول الملح في تكوين حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

توابل أخرى قد تكون ضارة

بالإضافة إلى الملح، هناك بعض التوابل الأخرى التي قد تكون ضارة للكلى إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو في حالات صحية معينة، خاصة لمرضى الكلى:

التوابل الحارة (مثل الفلفل الحار)

الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى

ارتفاع ضغط الدم

بعض أنواع التوابل الحارة قد تساهم في ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر سلبًا على الكلى.

الجفاف

التوابل الحارة قد تسبب شعورًا بالعطش والجفاف، وهو ما يؤثر على صحة الكلى التي تحتاج إلى كمية كافية من الماء للعمل بشكل سليم.

وأختتم صلاح:" قلل من استخدام ملح الطعام، وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة والمخللات التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، حاول استبدال الملح بالأعشاب"

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