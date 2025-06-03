كيف يساعد المشي على تنظيم سكر الدم؟.. إليك فوائده

كتب – سيد متولي

الحركة مفيدة لصحتك العامة، والمشي هو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، كما أن له فوائد خاصة في التحكم بمستوى السكر في الدم، وهو عامل حاسم لملايين المصابين بداء السكري أو مقدماته.

وفي حين أن معظم الناس يعرفون أن النظام الغذائي والأدوية يلعبان دورًا رئيسيًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن الكثيرين يتجاهلون كيف يمكن للمشي البسيط، إذا تم بالطريقة الصحيحة، أن يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق الطبيعي، بحسب موقع هيلث.

ماذا يحدث عندما يرتفع سكر الدم؟

عند تناول الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، يُحلله الجسم إلى جلوكوز، يدخل إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يفرز البنكرياس الأنسولين لمساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة أو تخزينه.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، لا تعمل هذه العملية بكفاءة، ونتيجةً لذلك، قد تبقى مستويات السكر في الدم مرتفعة، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب ومشكلات الكلى.

هل يمكن أن يساعد المشي على ضبط سكر الدم؟

المشي من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للحفاظ على الصحة، فهو تمرين هوائي منخفض التأثير، يعزز حساسية الأنسولين ويساعد الجسم على امتصاص الجلوكوز بفعالية أكبر.

وهذه العملية، المعروفة باسم امتصاص الجلوكوز غير المعتمد على الأنسولين، مهمة بشكل خاص بعد الوجبات عندما يؤدي هضم الكربوهيدرات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، يرتبط المشي بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، كلما زادت سرعة المشي، كان ذلك أفضل.

ويرتبط المشي السريع (من 2 إلى 3 أميال في الساعة) بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 15%، بغض النظر عن المدة التي يمشيها الشخص يوميًا، كلما زادت السرعة، كان ذلك أفضل.

وارتبط المشي بسرعة تتراوح بين 3 و4 أميال في الساعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 24% بينما ارتبط المشي بسرعة تزيد عن 4 أميال في الساعة بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 39%.

كيفية المشي لتنظيم مستويات السكر في الدم

المشي بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، ويفضل أن يكون ذلك خلال 30 إلى 60 دقيقة، يمكن أن يُقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة، حتى المشي الخفيف لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق فقط بعد الوجبة يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في ضبط مستوى السكر في الدم.

كما يرتبط المشي بمعدل حوالي 3 آلاف خطوة يوميًا بتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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