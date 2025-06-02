لن تصدق.. تناول الفول بهذه الطريقة يخفض الكوليسترول والسكر

كتبت- أسماء مرسي:

الفول، هذا الطبق الشعبي المحبوب بمذاقه المميز، لا يقتصر على كونه وجبة شهية فحسب، بل هو كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن التي تقدم فوائد صحية عديدة عند تناوله، أبرزها دوره في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

كيف يحقق الفول هذه الفوائد؟

إن ما يمنح الفول فعاليته محتواه العالي من الألياف الغذائية، كما توضح الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية في تصريح لـ"مصراوي".

وتشير الطبيبة إلى أن الاستفادة القصوى منها تتطلب تناول الفول باعتدال صباحا دون إفراط.

كما تنصح بتجنب إضافة كميات كبيرة من السمن عند تحضيره، وتفضيل تناوله مع الخضروات الطازجة مثل الخيار والخس لتعزيز قيمته الغذائية وزيادة الشعور بالشبع.

خفض الكوليسترول الضار

تعمل الألياف على الارتباط بالكوليسترول الضار (LDL) في الجهاز الهضمي، ما يقلل من امتصاصه في الجسم ويحد بالتالي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تسهم أيضا في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة والشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا بدوره يساعد على تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، ما يدعم جهود إدارة الوزن، وهو عامل أساسي في التحكم بمستويات الكوليسترول والسكر.

تنظيم مستويات السكر في الدم

بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، يمكن أن يكون تناول الفول على الإفطار مفيدا للغاية، حيث تعمل على إبطاء عملية الهضم وإطلاق السكر في الدم بشكل تدريجي، ما يمنع الارتفاعات المفاجئة في مستويات الجلوكوز ويساعد على استقرارها.

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